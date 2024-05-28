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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da ve 4 Haziran'da Bakü'de oynayacağı kritik Azerbaycan maçları için hazırlıklarını Erzincan'da sürdürüyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor mask
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da ve 4 Haziran'da Bakü'de oynayacağı kritik Azerbaycan maçları için hazırlıklarını Erzincan'da sürdürüyor.

Takım, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği idmanda dinamik ısınma, pas çalışması, geriden oyun kurma ve savunmadan hücuma geçiş gibi çalışmalar yaptı. Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun ziyaretiyle moral bulan takım, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz, Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman, Göknur Güleryüz

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Defans: Sejde Aylin Abrahammson, Didem Karagenç, Ümran Özev, Büşra Kuru, Dilara Deli, Eda Karataş, Narin Yakut, İlayda Civelek, İlayda Cansu Kara

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Orta saha: Ebru Topçu, Derya Arhan, Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu, Başak İçinözbebek, Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu, Elif Keskin

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Forvet: Arzu Karabulut, Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu, Kader Hançar

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Ay-yıldızlılar, 31 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 May 2024 - 21:32 - Spor

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