A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da ve 4 Haziran'da Bakü'de oynayacağı kritik Azerbaycan maçları için hazırlıklarını Erzincan'da sürdürüyor.
Takım, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği idmanda dinamik ısınma, pas çalışması, geriden oyun kurma ve savunmadan hücuma geçiş gibi çalışmalar yaptı. Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun ziyaretiyle moral bulan takım, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Selda Akgöz, Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman, Göknur Güleryüz
Defans: Sejde Aylin Abrahammson, Didem Karagenç, Ümran Özev, Büşra Kuru, Dilara Deli, Eda Karataş, Narin Yakut, İlayda Civelek, İlayda Cansu Kara
Orta saha: Ebru Topçu, Derya Arhan, Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu, Başak İçinözbebek, Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu, Elif Keskin
Forvet: Arzu Karabulut, Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu, Kader Hançar
Ay-yıldızlılar, 31 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.