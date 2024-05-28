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Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polis tarafından yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele veriyor. Son operasyonlarından biri olan 27 Mayıs tarihli operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş 14 göçmen bulundu.

Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polis tarafından yakalandı mask
Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polis tarafından yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele veriyor. Son operasyonlarından biri olan 27 Mayıs tarihli operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş 14 göçmen bulundu.

Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polis tarafından yakalandı

Araç sürücüsü M.M. olay yerinde yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polis tarafından yakalandı

Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu başarılı operasyon, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığına karşı kararlı ve etkili bir şekilde mücadele ettiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 May 2024 - 21:27 - Asayiş

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