Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polis tarafından yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele veriyor. Son operasyonlarından biri olan 27 Mayıs tarihli operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş 14 göçmen bulundu.
Araç sürücüsü M.M. olay yerinde yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu başarılı operasyon, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığına karşı kararlı ve etkili bir şekilde mücadele ettiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.