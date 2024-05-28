- Asayiş

Malatya'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

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Malatya’da Barguzu Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da 3 araç birbirine girdi 1 yaralı mask
Malatya'da 3 araç birbirine girdi 1 yaralı
Malatya'da 3 araç birbirine girdi 1 yaralı
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Malatya’da Barguzu Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Barguzu Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 44 S 1203 plakalı servis aracı ile aynı yöne ilerleyen F.A. yönetimindeki 44 S 0972 plakalı araç ve M.Ö.‘nün kullandığı 44 AR 345 plakalı otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada H.İ. yaralandı.

Malatya'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 May 2024 - 21:00 Malatya- Asayiş

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