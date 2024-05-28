Malatya'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Malatya’da Barguzu Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 15.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Barguzu Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 44 S 1203 plakalı servis aracı ile aynı yöne ilerleyen F.A. yönetimindeki 44 S 0972 plakalı araç ve M.Ö.‘nün kullandığı 44 AR 345 plakalı otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada H.İ. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.