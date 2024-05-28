Astrolog Meral Güven: "Küfürlü paylaşımlarımı hackleyenlere yönelik yaptım"

İstanbul'da yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma çerçevesinde dün akşam polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı.

Güven, küfürlü paylaşımlarının genel kitleye yönelik olmadığını, hesabını hackleyen kişilere yönelik olduğunu iddia etti. Güven,

"Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım"

ifadelerini kullandı.

Astrolog Güven'in, soruşturma savcısının talimatıyla polis tarafından alınan ifadelerine göre, telefonuna çok sayıda küfür ve hakaret içerikli mesaj geldiğini söylediği öğrenildi. Güven, küfürlü mesajlar sonrasında eski eşinin de yer aldığı bir Whatsapp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarının paylaşıldığını belirtti.

Panik atak geçirdiğini ve ilaç aldıktan sonra alkol kullandığını belirten Güven,

"Eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genel kitleye değil, hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genel kitleye yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım"

şeklinde ifade verdi.

Meral Güven hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı