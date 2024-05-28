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Adıyaman'da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü

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Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık Mevkiinde Müslüm B. idaresindeki traktör ile Ramazan M. idaresindeki 02 AG 405 plakalı kamyon çarpıştı.

Adıyaman'da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü mask
Adıyaman'da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü
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Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık Mevkiinde Müslüm B. idaresindeki traktör ile Ramazan M. idaresindeki 02 AG 405 plakalı kamyon çarpıştı.

Adıyaman'da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü

Kazada traktör ikiye bölünürken kamyon şarampole girdi. Feci kazada traktör sürücüsü Müslüm B. ve kamyon sürücüsü Ramazan M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman-Kahta karayolu, Hasancık Mevki, traktör, kamyon, soruşturma, yaralı, Eğitim, sağlık, Adıyaman

28 May 2024 - 20:19 - Asayiş

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