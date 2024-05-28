Adıyaman'da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü

Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık Mevkiinde Müslüm B. idaresindeki traktör ile Ramazan M. idaresindeki 02 AG 405 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada traktör ikiye bölünürken kamyon şarampole girdi. Feci kazada traktör sürücüsü Müslüm B. ve kamyon sürücüsü Ramazan M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı