Gaziantep Nizip'te plastik su boruları iş yerinde yangın

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Gaziantep Nizip ilçesinde E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, Nizip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sulama araçlarının yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ancak yangının sıçradığı 3 araç ve 2 kepçe kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle E90 Karayolu bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı