Gaziantep Nizip'te plastik su boruları iş yerinde yangın

Gaziantep Nizip ilçesinde E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, Nizip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sulama araçlarının yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Ancak yangının sıçradığı 3 araç ve 2 kepçe kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle E90 Karayolu bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.