Adıyaman'da öğrenciye otomobil çarptı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir lise öğrencisi, Yakup E. idaresindeki 27 RM 443 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olgun P. isimli öğrenci, yaşanan kazada yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.