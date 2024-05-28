Adıyaman'da öğrenciye otomobil çarptı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir lise öğrencisi, Yakup E. idaresindeki 27 RM 443 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olgun P. isimli öğrenci, yaşanan kazada yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı