Iğdır'da su kanalına uçan araçta şans eseri ölen ve yaralanan olmadı

Iğdır'ın Merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına uçtu.
Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalına düşen araç kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.