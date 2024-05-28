Iğdır'da su kanalına uçan araçta şans eseri ölen ve yaralanan olmadı

Iğdır'ın Merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına uçtu.

Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalına düşen araç kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı