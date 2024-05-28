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Hakkari Yüksekova'da dev uyuşturucu operasyonu

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova'da dev uyuşturucu operasyonu mask
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova'da dev uyuşturucu operasyonu

Operasyonun, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, şüpheli araçta yapılan aramada büyük miktarda metamfetamin bulunduğu ortaya çıktı. Hakkari'de devam eden güvenlik operasyonlarının huzur ve güvenliği sağlamak için kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, operasyon, uyuşturucu operasyonu

28 May 2024 - 20:05 - Gündem

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