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Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı

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Hakkari Yüksekova'nın Şemdinli ve Van yollarında meydana gelen trafik kazalarında toplamda 3 kişi yaralandı.

Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı mask
Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı
Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı
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Hakkari Yüksekova'nın Şemdinli ve Van yollarında meydana gelen trafik kazalarında toplamda 3 kişi yaralandı.

Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı

İlk kaza, Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki bir polis uygulama noktasında yaşandı.

Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı

İkinci kaza ise Yüksekova-Van kara yolu üzerinde gerçekleşti. Her iki kazada da araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 May 2024 - 20:02 - Gündem

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