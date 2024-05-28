Hakkari Yüksekova'da iki kazada 3 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'nın Şemdinli ve Van yollarında meydana gelen trafik kazalarında toplamda 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki bir polis uygulama noktasında yaşandı.

İkinci kaza ise Yüksekova-Van kara yolu üzerinde gerçekleşti. Her iki kazada da araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı