Mersin'deki kazada şoför: "Zemin ıslak, hakimiyeti kaybettim"

Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Ali Güler'in ifadesi ortaya çıktı.

26 Mayıs akşamı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Diyarbakır- İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Kazada ölü sayısı 11'e yükselirken, yaralıların tedavisi Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastanelerde devam ediyor.

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Güler, ifadesinde kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek,

"Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı