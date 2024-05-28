Uyuşturucu tacirine ceza yağdı

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya uyuşturucu satıcılı yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Y.A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık Y.A., kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, o dönem Kahramanmaraş'a gideceği için bu maddeyi bulamayacağını düşünerek uyuşturucu aldığını ve o sırada polislerin kendisini yakaladığını ifade etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.A.'ya 14 yıl hapis ve 56 bin TL para cezası verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.