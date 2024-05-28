Kayseri'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 Aralık 2023'te Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan tutuklu sanık R.İ., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olayda bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ağır yaralı S.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yakaladığı R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık R.İ., 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık R.D. 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılırken, diğer tutuksuz sanık V.D.'ye 2 bin 140 TL para cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı