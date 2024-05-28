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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

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Elazığ’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Vali Fahri Bey Caddesi Kültür Park Kavşağı’nda meydana gelen kazada, yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı mask
Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı
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Elazığ’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Vali Fahri Bey Caddesi Kültür Park Kavşağı’nda meydana gelen kazada, yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Edinilen bilgiye göre, 06 V 4590 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Otomobil, Vali Fahri Bey Caddesi, Kültür Park Kavşağı, kaza, maddi hasar, can kaybı

28 May 2024 - 19:50 - Asayiş

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