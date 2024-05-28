28 May 2024 - 19:46 - Gündem

Samsun'da sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan 3 kadın gözaltında

Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede yapılan sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan G.K. isimli kadın ve düzeneği kullanarak cevapları iletecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.