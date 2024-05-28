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Samsun'da sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan 3 kadın gözaltında

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Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede yapılan sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan G.K. isimli kadın ve düzeneği kullanarak cevapları iletecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Samsun'da sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan 3 kadın gözaltında mask
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Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede yapılan sürücü belgesi sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan G.K. isimli kadın ve düzeneği kullanarak cevapları iletecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Samsun'da sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan 3 kadın gözaltında

Gözaltına alınan 3 kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadeleri alınan kadınlar daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 May 2024 - 19:46 - Gündem

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