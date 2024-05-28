Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu

Haber albümü için resme tıklayın

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yakutiye Lala Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 4. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iş merkezi sakinlerini korkuttu.

İtfaiye ekiplerinin bina dışından müdahale ettiği yangında büroda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu bürodaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı