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Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu mask
Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu
Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu

Yakutiye Lala Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 4. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iş merkezi sakinlerini korkuttu.

Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu

İtfaiye ekiplerinin bina dışından müdahale ettiği yangında büroda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu bürodaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Erzurum, Yakutiye, büro, yangın, Lala Paşa Mahallesi

28 May 2024 - 19:43 - Gündem

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