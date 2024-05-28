Erzurum Yakutiye’de büro yangını paniğe neden oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Yakutiye Lala Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 4. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iş merkezi sakinlerini korkuttu.
İtfaiye ekiplerinin bina dışından müdahale ettiği yangında büroda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu bürodaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.