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Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı

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Muş'ta yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimler halkın dikkatini çekmişti. Dolu taneleri arasında sıradan olmayan bu cisimler, toplandıktan sonra incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı mask
Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı
Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı
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Muş'ta yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimler halkın dikkatini çekmişti. Dolu taneleri arasında sıradan olmayan bu cisimler, toplandıktan sonra incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı

Yapılan ilk analizlerde, cisimlerin poliüretan olduğu ve doğal meteorolojik olaylarla ilişkili olmadığı belirlendi.

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek,

"Bu maddelerin endüstriyel atıklar olduğu anlaşıldı. Hava akımları ile taşınarak dolu yağışı sırasında yeryüzüne inmiş. Halkın endişelenmesine gerek yok,"

dedi.

Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı

Laboratuvardaki ilk çalışmaları yürüten Doç. Dr. Adem Korkmaz ise,

"İlk incelemelerimiz cisimlerin plastik olduğunu gösteriyor. Daha detaylı teknik analizlerle bu tespitler netleştirilecek,"

ifadelerini kullandı.

Muş'ta dolu ile yağan erimeyen cisimler plastik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 May 2024 - 19:39 - Gündem

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