Filenin Sultanları, VNL 2. haftasında ABD’de sahne alacak

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ABD'de sahne alacak. VNL'nin son şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu hafta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.
Kadroda İlkin Aydın'ın yerine tecrübeli oyuncu Eda Erdem Dündar yer alacak. İşte Filenin Sultanları’nın maç programı ve kadrosu:
Maç Programı:
29 Mayıs, TSİ 22
30: Almanya - Türkiye
31 Mayıs (30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece), TSİ 03.30: Sırbistan - Türkiye
1 Haziran, TSİ 21.00: Güney Kore - Türkiye
2 Haziran, TSİ 23.00: ABD - Türkiye
Kadro:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.