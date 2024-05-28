28 May 2024 - 19:35 - Spor

Filenin Sultanları, VNL 2. haftasında ABD’de sahne alacak

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ABD'de sahne alacak. VNL'nin son şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu hafta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.