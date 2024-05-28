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Filenin Sultanları, VNL 2. haftasında ABD’de sahne alacak

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Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ABD'de sahne alacak. VNL'nin son şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu hafta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, VNL 2. haftasında ABD’de sahne alacak mask
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Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ABD'de sahne alacak. VNL'nin son şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu hafta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.

Kadroda İlkin Aydın'ın yerine tecrübeli oyuncu Eda Erdem Dündar yer alacak. İşte Filenin Sultanları’nın maç programı ve kadrosu:

Filenin Sultanları, VNL 2. haftasında ABD’de sahne alacak

Maç Programı:

29 Mayıs, TSİ 22

30: Almanya - Türkiye
31 Mayıs (30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece), TSİ 03.30: Sırbistan - Türkiye
1 Haziran, TSİ 21.00: Güney Kore - Türkiye
2 Haziran, TSİ 23.00: ABD - Türkiye

Kadro:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 May 2024 - 19:35 - Spor

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