Malatya’da düşük ayarlı altın şoku!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 650 TL para ele geçirilirken F.A., K.D. ile F.A. gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.