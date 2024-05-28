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Malatya’da düşük ayarlı altın şoku!

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Malatya’da, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da düşük ayarlı altın şoku! mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 25 adet darphane basımı olmayan düşük ayarlı cumhuriyet altını ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 650 TL para ele geçirilirken F.A., K.D. ile F.A. gözaltına alındı.

Malatya’da düşük ayarlı altın şoku!

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 May 2024 - 17:33 Malatya- Asayiş

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