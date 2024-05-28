Ölmeztoprak: Çiftçilerimiz yeni dönemde benzer sorunları yaşamayacak

DSİ 9’uncu Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, DSİ Malatya Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, Sulama Birlik Başkanları ile kurum bünyesinde görev yapan teknik ekiple bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelinde tamamlanan ve devam eden projelere dair bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, “Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle bazı kırsal bölgelerde sulama suyunda sorunlar yaşanmıştı, gerekli tedbirler alındı. İnşallah çiftçilerimiz yeni dönemde benzer sorunları yaşamayacak. Tarım ve sulama alanında atılan her adım, ülkemizin kalkınmasına ve çiftçilerimizin refahına katkı sağlayacaktır“ ifadelerini kullandı.

ÖLMEZTOPRAK ALİ SEVEN’İ VE KURSİYERLERİ ZİYARET ETTİ

DSİ, programı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen’i ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, kurum bünyesinde yapılan çalışmalara dair bilgiler alarak geçtiğimiz günlerde kaldığı konteyner kentte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bakım evine alınan 81 yaşındaki Ali Seven’in durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu kaydeden Ali Seven, Milletvekili Ölmeztoprak’ın kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, teşekkür etti.

Daha sonra Battalgazi Halk Eğitim ile Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezlerini ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, kursiyerle bir araya geldi. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Milletvekili Ölmeztoprak, kurs merkezli katıldıkları müsabakalardan derece alan sporcuları tebrik etti.

Kaynak: BÜLTEN