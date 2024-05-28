- Yaşam

Ninem Korkut’tan çocuklara masallar

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Malatya Kent Konseyi deprem sonrası kent kültürü ve kentlilik bilinci oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şair ve yazar Nilüfer Zontul Aktaş, Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organizasyonu ile Beydağı İnderesi Parkı’nda masal dinletisi ile bir araya geldi.

Ninem Korkut’tan çocuklara masallar mask
Ninem Korkut’tan çocuklara masallar
Ninem Korkut’tan çocuklara masallar
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Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organizasyonu ile Beydağı İnderesi Parkı’nda masal dinletisi gerçekleştirildi. Kent Konseyi hakkında çocuklara genel bilgiler veren Kent Konseyi Gruplar Koordinatörü Hatice Albayrak “Biz Malatya’da yaşayan kocaman bir aileyiz, o zaman Malatya’nın geleceğine yönelik alınacak kararlarda da birlikte karar verelim istiyoruz; o yüzden gelecekte sizlere bırakacağımız bu güzel şehrimiz için sizlerin beklentilerini hayallerini gerçekleştirmek bizim için önemli bir görev, bugün de her zaman olduğu gibi bunun için birlikteyiz” şeklinde konuştu.

Ninem Korkut’tan çocuklara masallar

ÇOCUKLAR BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERDİ

İyilik, yardımlaşma, paylaşma ve cömertlik gibi konuların ele alındığı masal dinletisine çocuklar büyük bir ilgi gösterdi. Anlatılan masal dinletisi sonrası çocuklara masalda geçen kahramanlar ve özellikleri ile ilgili sorular soruldu, çocuklar da cevap verdiler. Şair ve Yazar Nilüfer Zontul Aktaş “Ninem Korkut’tan Masallar” Geometri Öğreten Ağaçkakan Kukla kitabını program sonrasında çocuklar için imzaladı.

Ninem Korkut’tan çocuklara masallar

Çamlıca Koleji İlk Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Ercan, “Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü olarak, Malatya Kent Konseyi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için hazırladıkları bu anlamlı ve güzel program için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ninem Korkut’tan çocuklara masallar

Kaynak: BÜLTEN

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28 May 2024 - 17:13 Malatya- Yaşam

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