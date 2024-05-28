Vali Yazıcı'dan İstanbul'un Fethi mesajı

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Fatih Sultan Mehmet Han, tahta geçtikten sonra Peygamber Efendimizin, "Kostantiniyye, bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır." övgüsüne mazhar olmak amacıyla, fetih hazırlıklarına başlamış ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra 2 Nisan’da başlatılan ve 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453‘te İstanbul’u fethederek çağ açıp, çağ kapatmıştır” şeklinde konuştu.

“ADALET VE HOŞGÖRÜYLE TARİHTEKİ EŞSİZ YERİNİ ALMIŞTIR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Üstün dehasıyla, genç yaşta İstanbul'u fetheden büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu zaferi, Türkün gücünü ve zekâsını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, fetihten sonra gösterdiği adalet ve hoşgörüyle de tarihteki eşsiz yerini almıştır.

Dünya tarihini derinden etkileyen, Doğu’da ve Batı’da büyük yankı uyandıran, tarihin akışında rol oynayan ve çağlar arası geçişi belirleyen İstanbul’un Fethi; Avrupa için bir hüzün ve acı bir ağıt iken, Türk- İslam Âlemi için bir gurur ve sevinç kaynağı olmuştur. Nice zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden ecdadımızın sahip olduğu inanç, azim ve kararlılık; bizlere bu cennet vatanı daha müreffeh yarınlara taşıma yolunda ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümünü kutluyor, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Fatih’i yetiştiren ve Fatih’in akıl hocası olan Molla Gürani ve Akşemseddin’i ve bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN