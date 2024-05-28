28 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Çınar’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
22 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Berke Kılıç’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Çağlar’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Perihan Usuğ’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadıl Kaçar’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akbuğ’un taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Malatya Mezarlığına defnedilen Ayşe Fatma Çelebi’nin taziye adresi: Doğanşehir, Malatya,
84 yaşında vefat eden ve Yongalı Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen İsmet Kaplan’ın taziye adresi: Yongalı Mahallesi, Pütürge,
93 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Aliseydi Gezer’in taziye adresi: Yazıhan, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.