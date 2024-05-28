Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, uzatılacak mı?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tatil süresi memurlar için 9 güne uzatılmıştı. Bu nedenle gözler, Kurban Bayramı tatili için alınacak karara çevrildi. Bayram süresince bankalar, eczaneler, hastaneler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planları yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Kurban Bayramı arefe günü yarım gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

2024 yılında Kurban Bayramı, haziran ayına denk geliyor. Dini günlerden bir gün önce arefe günü olduğundan yarım gün olacak. Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü 16 Haziran Pazar, son günü ise 19 Haziran Çarşamba olacak.

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Normalde Kabine Toplantısı her iki haftada bir yapılıyor. Bir sonraki toplantının 3 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor ve Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın bu toplantıda açıklanması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl toplam 4 gün sürecek. Bayramın günleri şu şekilde:

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi 2024

1. Gün: 16 Haziran Pazar 2024

2. Gün: 17 Haziran Pazartesi 2024

3. Gün: 18 Haziran Salı 2024

4. Gün: 19 Haziran Çarşamba 2024

İdari İzin Nedir, Kimleri Kapsıyor?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda idari izin kapsamında tatil 9 güne uzatılmıştı. İdari izin, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları, idari izinden yararlanabiliyor.

YIL SONUNA KADAR ÇALIŞANLARI BEKLEYEN RESMİ TATİLLER

Ramazan ve Kurban Bayramı dışında, milli ve kültürel öneme sahip günler de resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatilleri geride kalırken, özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarını yılın geri kalanında şu tatiller bekliyor:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Pazartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Salı

Resmi Tatillerde Kapalı Olan Yerler

Okullar

Üniversiteler

Bankalar

Borsa

Eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç)

Hastaneler (acil servisler dışında)

Kaymakamlıklar

Valilikler

Belediyeler

Aile Sağlığı Merkezleri ( Sağlık Ocakları)

Noterler

SGK

PTT

Kargo firmaları

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili nihai kararın Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor. Tatil süresi uzatılırsa, erken rezervasyon ve tatil planları yapanlar için önemli bir gelişme olacak.

Kaynak: Haber Merkezi