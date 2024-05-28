Genç sanatçı 5 aydır Malatyalıların sesi oluyor “İnsanlar biraz hüzünlü biraz dertli”

Malatya İnönü Caddesi’nde 5 aydır bağlaması ile yöresel türküler seslendiren sokak sanatçısı, depremlerin ardından morale ihtiyaç duyan Malatyalılara moral kaynağı oluyor. Çoğunlukla Malatya Türküleri ve Arguvan Türküleri söylediğini bildiren İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Özçelik, vatandaşlardan da büyük ilgi gördüğünü belirtti. Türk Halk Müziği türünde ezgilere yer veren Özçelik, yoldan geçen vatandaşların yüzündeki mutluluğu görebildiğini de ifade etti.

“İNSANLARA BÜYÜK MORAL OLUYOR”

Deprem bölgesindeki insanların biraz hüzünlü olduklarını, bunun için bazen de insanların aklındaki sorunları giderebilecek ezgiler seslendirdiğini söyleyen Mustafa Özçelik,

“Yaklaşık 5 aydır bu işi yapıyorum. Genellikle halk müziği söylüyorum. Malatya’nın yöresel türkülerini, Arguvan Türkülerini seslendiriyorum. Daha çok Malatya halkına yönelik türküleri seslendirmeye gayret ediyorum. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum, çok güzel destekler gördüm. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. İnsanlar biraz hüzünlü, biraz dertli. İnsanların yüzünü güldürebilecek, aklındaki sorunlarını giderebilecek türküler de söylemeye çalışıyoruz. İnsanlara büyük moral oluyor. Geçerken video çekenler, paylaşanlar oluyor. İnsanların yüzündeki mutluluğu görebiliyorum”

şeklinde konuştu.

“12 YAŞLARIMA GELDİĞİMDE ÇALIŞIP BİR BAĞLAMA ALDIM”

10 yıldır bağlama çaldığını ve babasının da kaval çaldığını ifade eden Özçelik,

“Ben 10 yıldır bağlama çalıyorum. Üniversite okuyorum. İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde 3’üncü sınıf öğrencisiyim. Orada keman çalıyorum. Burada ise bağlama ile türkülerimi seslendiriyorum. Malatya’ya uygun bir enstrüman. Bağlamaya küçüklüğümden beri büyük bir ilgim vardı. Ailemde de bu müzik kulağı hep vardı. Babam da hep kaval çalardı, oradan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Küçükken bağlama alacak gücüm yoktu. 12 yaşlarıma geldiğimde çalışıp bir bağlama aldım. Kendi kendime, kursa falan gitmeden öğrendim. Daha sonrasında kendimi geliştirmeye çalıştım. 10 yıla göre çok iyi çalmıyorum ama elimizden geldiği kadar kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz”

dedi.