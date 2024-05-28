Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

Malatya’nın en gözde projelerinden biri olan Kırkgöz Sahil Parkı’na her geçen gün ilgi yoğunlaşmaya devam ediyor. 150 bin metrekare alanda yapılan Sahil Parkı’nda yürüyüş, bisiklet, piknik, balık tutma ve daha bir çok aktiviteler yapabileceği olanaklara sahip.
Özellikle hafta sonunu keyifli geçirmek isteyen Malatyalılar soluğu Sahilde alırken, Sahil Parkı’na ulaşım koşulları araştırma konusu oldu. İşte Kırkgöz Sahil Parkı’na giden MOTAŞ otobüsü ve sefer saatleri:
255 : HASIRCILAR
HAFTA İÇİ
MERKEZ KALKIŞ
06:00 - 06:50 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 -16:30 -17:30 -18:30 - 19:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30
HASIRCILAR
Kalkış
05:55 - 06:30 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:10 - 21:15 - 23:00
HAFTA SONU
MERKEZ KALKIŞ
06:00 - 06:50 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30
HASIRCILAR
Kalkış
05:55 - 06:40 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:20 - 20:10 - 21:15 - 23:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.