- Gündem

Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Denizi olmayan Malatya’nın gözde projelerinden olup geçtiğimiz yıl Malatyalıların hizmetine açılmıştı. Peki, Kırkgöz Sahil Park’ına nasıl gidilir? MOTAŞ’a ait hangi otobüsler gider?

Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri mask
Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri
Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın en gözde projelerinden biri olan Kırkgöz Sahil Parkı’na her geçen gün ilgi yoğunlaşmaya devam ediyor. 150 bin metrekare alanda yapılan Sahil Parkı’nda yürüyüş, bisiklet, piknik, balık tutma ve daha bir çok aktiviteler yapabileceği olanaklara sahip.

Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

Özellikle hafta sonunu keyifli geçirmek isteyen Malatyalılar soluğu Sahilde alırken, Sahil Parkı’na ulaşım koşulları araştırma konusu oldu. İşte Kırkgöz Sahil Parkı’na giden MOTAŞ otobüsü ve sefer saatleri:

Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

255 : HASIRCILAR

HAFTA İÇİ

MERKEZ KALKIŞ

06:00 - 06:50 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 -16:30 -17:30 -18:30 - 19:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30

HASIRCILAR

Kalkış

05:55 - 06:30 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:10 - 21:15 - 23:00

Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

HAFTA SONU

MERKEZ KALKIŞ

06:00 - 06:50 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30

HASIRCILAR

Kalkış

05:55 - 06:40 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:20 - 20:10 - 21:15 - 23:00

Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

# Kırkgöz Sahil parkı, Kırkgöz Sahil Parkı motaş, motaş Kırkgöz Sahil Parkı, motaş 255 sefer saatleri, malatya Kırkgöz Sahil Parkı, malatya, malatya haber, Busabah malatya

28 May 2024 - 14:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL