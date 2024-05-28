Kırkgöz Sahil Parkı’na nasıl gidilir? MOTAŞ Kırkgöz Sahil Parkı otobüs saatleri

Malatya’nın en gözde projelerinden biri olan Kırkgöz Sahil Parkı’na her geçen gün ilgi yoğunlaşmaya devam ediyor. 150 bin metrekare alanda yapılan Sahil Parkı’nda yürüyüş, bisiklet, piknik, balık tutma ve daha bir çok aktiviteler yapabileceği olanaklara sahip.

Özellikle hafta sonunu keyifli geçirmek isteyen Malatyalılar soluğu Sahilde alırken, Sahil Parkı’na ulaşım koşulları araştırma konusu oldu. İşte Kırkgöz Sahil Parkı’na giden MOTAŞ otobüsü ve sefer saatleri:

255 : HASIRCILAR

HAFTA İÇİ

MERKEZ KALKIŞ

06:00 - 06:50 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 -16:30 -17:30 -18:30 - 19:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30

HASIRCILAR

Kalkış

05:55 - 06:30 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:10 - 21:15 - 23:00

HAFTA SONU

MERKEZ KALKIŞ

06:00 - 06:50 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30 - 20:30 - 22:30 - 23:30

HASIRCILAR

Kalkış

05:55 - 06:40 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:20 - 20:10 - 21:15 - 23:00