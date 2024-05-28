Garfield’ın yeni filmi 31 Mayıs’ta sinemalarda

Ünlü kedi Garfield’in yeni filmi 31 Mayıs 2024 Cuma günü vizyona girecek. Lazanyaya bayılan ve pazartesilerden nefret eden ünlü kedinin, yeni bir hikâye ile yeni maceralara atılacağı belirtiliyor. Filmin seslendirme kadrosunda ise Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Nicholas Hoult, Brett Goldstein, Harvey Guillen, Ving Rhames, Cecily Strong ve Bowen Yang gibi isimler yer alacak.

YENİ GARFİELD FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Yayınlanan fragmanda küçük Garfield kuvvetli yağışlı bir gecede bir kasanın içerisine giriyor. Bu sırada Jon ise bir restoranda tek başına yemek yiyor ve yalnızlık çektiği anlaşılıyor. Restoranın camına gelen Garfield’ı gören Jon onu içeriye alarak sahipleniyor fakat Garfield bu olayı, “İşte Jon’u böyle sahiplendim” diyerek anlatıyor.

Jon ile yolları kesişen Garfield hayatını sürdürürken Garfield kayıp babası Vic ile bir buluşma gerçekleştiriyor ve bu buluşma Garfield ve sadık dostu Odie’yi bir maceraya sürüklüyor. Vic’in macera dolu dünyasına giren ikili komik, riskli ve eğlenceli birçok olay yaşıyor. Filmde ise bu maceralar izleyici ile buluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi