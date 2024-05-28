“Vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini önemsiyoruz”

Battalgazi Belediyesi tarafından, ilçenin dört bir köşesinde düzenli olarak yeşil alanların çevre düzenlemesini gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların taleplerini dikkate alarak Karahan Mahallesi Müftülük, Karababa ve Alişar Mezarlıklarında temizlik çalışması yapıldı. Mezarlıkta zararlı otların sökümü, çevrenin düzenlenmesi ve onarım işlemlerinde bulunulurken, Belediye Başkan Bayram Taşkın, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Hizmetleri gerçekleştirirken en kıymetli olan şeyin vatandaşların duası ve memnuniyeti olduğunu belirten Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak, ilçenin her köşesini daha estetik ve daha temiz hale getirmek için sürekli olarak çalıştıklarını söyledi.

“MEZARLIKLARIN BAKIM VE DÜZENLEMELERİNİ TAMAMLADIK”

“Bu çerçevede, mezarlık alanlarımızın düzenli bakımı ve çevre düzenlemesi bizim için önemli bir sorumluluktur” diyen Taşkın, şunları kaydetti:

“Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, Karababa, Karahan ve Alişar mezarlıklarının bakım ve düzenlemelerini tamamladık. Mezarlıklar, sevdiklerimizin ruhlarına huzur bulduğumuz, dualarımızı eksik etmediğimiz kutsal mekanlardır. Ancak zamanla oluşan bakımsızlık ve zararlı otların yayılması gibi sorunlar, bu huzuru bozabiliyor. Bu nedenle, Battalgazi Belediyesi olarak mezarlık alanlarının düzenli bakımını ve çevre düzenlemesini önemsiyoruz. Ekiplerimiz, mezarlık alanlarında zararlı otların sökümü, çimlerin biçimi, çiçeklerin dikimi ve genel temizlik gibi işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriyor. Çevre düzenlemesi konularında da titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede, mezarlık alanlarımızı daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken, değerli hemşehrilerimizin taleplerini ve beklentilerini de dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü öneri ve talebi önemsiyor, çözüm odaklı yaklaşımlarımızla şehrimizin her bir alanını daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN