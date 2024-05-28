Malatya’daki trambüs şoförlerine mesleki eğitim

MOTAŞ tarafından trambüs şoförlerine mesleki eğitim verildi. İki oturum olarak gerçekleştirilen eğitimlerde vardiyası uyan şoförlere yönelik düzenlenen program kapsamında ‘Yolcu ile iletişim kurma becerileri’, ‘Öfke kontrolü’, ‘İş sağlığı ve güvenliği’, ‘Trafik güvenliği’ ve ‘Trafik psikolojisi’ konularında eğitimler verildi.

“HATALARIMIZI DÜZELTMEK İÇİN FARKINA VARALIM”

Uzmanlar tarafından MOTAŞ idari binasında verilen eğitimlerde “Hatalarımızı Düzeltmek İçin Farkına Varalım” denilerek şu bilgiler paylaşıldı:

“Trafikte haklı olmak kaybettiklerimizi geri getirmez. Bundan dolayı haklı da olsak bir kazayı engellemek için önceliğimizden vazgeçelim. Bu davranış karşınızdakini kurtardığı gibi bizi de riskten kurtarır. İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz gerisi yanlış gider. Bu nedenle başlangıcı doğru yapalım ki arkası doğru devam edebilsin. Araç hâkimiyeti için en öncelikli kural doğru oturma pozisyonunda olmaktır. Doğru pozisyonda araç kullanırsanız araca olan hâkimiyetiniz artar; hataları ve yanlışları önceden fark edebilirsiniz. Hatalı sürüş size kaybettirdiği gibi kurumunuza da kaybettirir. Sürücü doğru zamanda doğru yerde durabilirse hayatını kurtarabilir. Her zaman trafikte önleyici tedbiri biz alalım. Zarara uğradıktan sonra haklı olmanın bir faydası yoktur. Hız daima felakettir. Tehlikeyi görüp olasılıklara göre pozisyon alın. Doğru yer ve zamanda yavaşlayın. Takip mesafesini muhafaza edin. Trafik kurallarını çiğneyecek derecede kendinize aşırı güvenmeyin.”

Kaynak: BÜLTEN