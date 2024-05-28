Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar sürüyor. Akçadağ ilçesinde Emlak Konut tarafından inşa edilen yeni çarşı projesinde ise yapılar yükselmeye başladı.

Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kalıcı konutlar ile kırsal bölgelerdeki köy evleri çalışmalarının devam ettiği kentte, şehir merkezi ile Akçadağ ilçesinde inşa edilen çarşılarda ise yapılar yükseliyor.

Depremlerden büyük ölçekte etkilenen Akçadağ ilçesindeki imar ve ihya çalışmalarının da hız kesmeden devam ediyor.

14 blok, 209 bağımsız bölümden oluşan çarşı projesinde 104’te konut yer alıyor. Projenin bazı kısımlarının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı