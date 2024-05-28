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Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Emlak Konut tarafından inşa edilen14 blok, 209 bağımsız bölüm ve 104 konuttan oluşan çarşı projesi hızla yükseliyor.

Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu! mask
Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!
Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar sürüyor. Akçadağ ilçesinde Emlak Konut tarafından inşa edilen yeni çarşı projesinde ise yapılar yükselmeye başladı.

Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!

Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kalıcı konutlar ile kırsal bölgelerdeki köy evleri çalışmalarının devam ettiği kentte, şehir merkezi ile Akçadağ ilçesinde inşa edilen çarşılarda ise yapılar yükseliyor.

Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!

Depremlerden büyük ölçekte etkilenen Akçadağ ilçesindeki imar ve ihya çalışmalarının da hız kesmeden devam ediyor.

Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!

14 blok, 209 bağımsız bölümden oluşan çarşı projesinde 104’te konut yer alıyor. Projenin bazı kısımlarının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Akçadağ’daki o projede hedef yıl sonu!
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 May 2024 - 13:51 Malatya- Gündem

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