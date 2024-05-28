- Ekonomi

Malatya peynirinin fiyatı ne kadar?

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Malatya’da yaylardan üretilen koyun, keçi ve inek peynirleri Sümer Park içerisinde oluşturulan konteyner çarşındaki tezgahlarda yerini alırken, fiyatları ise merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

Malatya peynirinin fiyatı ne kadar mask
Malatya peynirinin fiyatı ne kadar
Malatya peynirinin fiyatı ne kadar
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Malatya’da, yaylalardan üretilerek bir süre bekletilen koyun, keçi ve inek peynirleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Malatya peynirinin fiyatı ne kadar?

Malatya’da, kırsal kesimlerde üretilen bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan yerli peynirden yeni dönem satışları başladı.

Yaylardan üretilen koyun, keçi ve inek peynirleri Sümer Park içerisinde oluşturulan konteyner çarşındaki tezgahlarda yerini alırken, ürünler kilogramı 180 ila 200 TL arasında satışa sunuluyor.

Malatya peynirinin fiyatı ne kadar?

Deprem nedeniyle işyerleri yıkılan peynirci esnafı konteyner çarşıda ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, kalıcı işyerlerinin tamamlanmasıyla birlikte işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Malatya peynirinin fiyatı ne kadar?

Taleplerin günü kurtaracak düzeyde olduğunu ifade eden esnaf, en fazla talebin ise inek peynirine olduğunu belirtti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 May 2024 - 13:48 Malatya- Ekonomi

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