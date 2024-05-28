Malatya peynirinin fiyatı ne kadar?

Malatya’da, yaylalardan üretilerek bir süre bekletilen koyun, keçi ve inek peynirleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Malatya’da, kırsal kesimlerde üretilen bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan yerli peynirden yeni dönem satışları başladı.

Yaylardan üretilen koyun, keçi ve inek peynirleri Sümer Park içerisinde oluşturulan konteyner çarşındaki tezgahlarda yerini alırken, ürünler kilogramı 180 ila 200 TL arasında satışa sunuluyor.

Deprem nedeniyle işyerleri yıkılan peynirci esnafı konteyner çarşıda ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, kalıcı işyerlerinin tamamlanmasıyla birlikte işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Taleplerin günü kurtaracak düzeyde olduğunu ifade eden esnaf, en fazla talebin ise inek peynirine olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı