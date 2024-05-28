Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, 29 Mayıs’ta Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
29 MAYIS BİNGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
BİNGÖL MERKEZ:
Topalan Köyü: 09:30 - 16:30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
YEDİSU İLÇESİ:
Döşengi Mahallesi: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Yağmurpınar Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Koşan Mahallesi: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kaşıklı Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Yeni Mahalle: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Karapolat Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.