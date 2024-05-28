Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, 29 Mayıs’ta Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 MAYIS BİNGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

BİNGÖL MERKEZ:

Topalan Köyü: 09:30 - 16:30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

YEDİSU İLÇESİ:

Döşengi Mahallesi: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yağmurpınar Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Koşan Mahallesi: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kaşıklı Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yeni Mahalle: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Karapolat Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.