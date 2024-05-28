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Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 29 Mayıs Çarşamba günü Bingöl’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi mask
Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi
Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, 29 Mayıs’ta Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

29 MAYIS BİNGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

BİNGÖL MERKEZ:

Topalan Köyü: 09:30 - 16:30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

YEDİSU İLÇESİ:

Döşengi Mahallesi: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Yağmurpınar Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

Koşan Mahallesi: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kaşıklı Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

Yeni Mahalle: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Karapolat Köyü: 10:30 - 17:00 saatleri arasında ekip tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bingöllülerin dikkatine! 29 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi

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28 May 2024 - 12:55 Bingöl- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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