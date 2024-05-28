Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 29 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, 29 Mayıs’ta Tunceli’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 MAYIS TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

MERKEZ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Tunceli, Merkez, Altınyüzük Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 17:00

OVACIK

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Tunceli, Ovacık, Sarıtosun Köyü

Tunceli, Ovacık, 94 Mahallesi Mah.

Tunceli, Ovacık, Akyayık Köyü

Tunceli, Ovacık, Havuzlu Köyü

Tunceli, Ovacık, Güneykonak Köyü

Tunceli, Ovacık, Yaylagünü Köyü

Tunceli, Ovacık, Yoncalı Köyü

Tunceli, Ovacık, Çemberlitaş Köyü

Tunceli, Ovacık, Aşağıtorunoba Köyü

Tunceli, Ovacık, Yenisöğüt Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 17:00

HOZAT

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Bölgeler:

Tunceli, Hozat, Çayüstü Köyü

Tunceli, Hozat, Fikripaşa Mah.

Tunceli, Hozat, Yüceli Köyü

Tunceli, Hozat, Sarısaltık Köyü

Tunceli, Hozat, Halıtpınar Köyü

Tunceli, Hozat, Karaoğlan Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 16:00

MERKEZ

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Bölgeler:

Tunceli, Merkez, Aktaş Köyü

Tunceli, Merkez, Doluküp Köyü

Tunceli, Merkez, Aktuluk Mah.

Tunceli, Merkez, Buğulu Köyü Aşağı Tarlacık Mz. Mezra

Tunceli, Merkez, Buğulu Köyü Bölmeli Mz. Mezra

Tunceli, Merkez, Başakçı Köyü

Tunceli, Merkez, Baylık Köyü

Tunceli, Merkez, Çemçeli Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 16:00