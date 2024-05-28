Tunceli’de yaşayanlar yarın dikkat! 29 Mayıs Tunceli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, 29 Mayıs’ta Tunceli’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
29 MAYIS TUNCELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
MERKEZ
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Tunceli, Merkez, Altınyüzük Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 17:00
OVACIK
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Tunceli, Ovacık, Sarıtosun Köyü
Tunceli, Ovacık, 94 Mahallesi Mah.
Tunceli, Ovacık, Akyayık Köyü
Tunceli, Ovacık, Havuzlu Köyü
Tunceli, Ovacık, Güneykonak Köyü
Tunceli, Ovacık, Yaylagünü Köyü
Tunceli, Ovacık, Yoncalı Köyü
Tunceli, Ovacık, Çemberlitaş Köyü
Tunceli, Ovacık, Aşağıtorunoba Köyü
Tunceli, Ovacık, Yenisöğüt Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 17:00
HOZAT
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Bölgeler:
Tunceli, Hozat, Çayüstü Köyü
Tunceli, Hozat, Fikripaşa Mah.
Tunceli, Hozat, Yüceli Köyü
Tunceli, Hozat, Sarısaltık Köyü
Tunceli, Hozat, Halıtpınar Köyü
Tunceli, Hozat, Karaoğlan Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 16:00
MERKEZ
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Etkilenen Bölgeler:
Tunceli, Merkez, Aktaş Köyü
Tunceli, Merkez, Doluküp Köyü
Tunceli, Merkez, Aktuluk Mah.
Tunceli, Merkez, Buğulu Köyü Aşağı Tarlacık Mz. Mezra
Tunceli, Merkez, Buğulu Köyü Bölmeli Mz. Mezra
Tunceli, Merkez, Başakçı Köyü
Tunceli, Merkez, Baylık Köyü
Tunceli, Merkez, Çemçeli Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 16:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.