Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
29 MAYIS TOKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
ERBAA
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Tokat, Erbaa, Oğlakçı Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00
MERKEZ
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Tokat, Merkez, Taşlıçiftlik Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00
TURHAL
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Tokat, Turhal, Uluöz Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 15:00
ZİLE
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Tokat, Zile, Binbaşıoğlu Köyü
Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.