Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 MAYIS TOKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

ERBAA

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Erbaa, Oğlakçı Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00

MERKEZ

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Merkez, Taşlıçiftlik Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00

TURHAL

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Turhal, Uluöz Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 15:00

ZİLE

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Zile, Binbaşıoğlu Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00