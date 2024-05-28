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Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 29 Mayıs’ta Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi mask
Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi
Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

29 MAYIS TOKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

ERBAA

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Erbaa, Oğlakçı Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

MERKEZ

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Merkez, Taşlıçiftlik Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

TURHAL

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Turhal, Uluöz Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 15:00

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi

ZİLE

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Zile, Binbaşıoğlu Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00

Tokat’ta Erbaa Merkez Turhal ve Zile etkilenecek! 29 Mayıs Tokat elektrik kesintisi
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28 May 2024 - 12:45 Tokat- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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