Sivas’ta Divriği Gürün Kangal Şarkışla Suşehri ve Zara etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Sivas’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 MAYIS SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

DİVRİĞİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Divriği, Akmeşe Köyü TR-1, Erikli Köyü, Kozluca Mezra, Güdge Mezra, EskiBeyli Köyü, Maltepe Köyü, Karaali Mezra, Kutlugöl Mezra, Doğan Mezra, Çamlık Köyü, Çakırtarla Köyü, Sağırtaş Mezra, Kozlu Mezra, Kaledibi Köyü, Çayözü Köyü, Hamuçimen Mezra, Dolaçay Mezra, Madenli Köyü, Önerli Mezra, Kesme Köyü, Çobandurağı Köyü, Çaltı Mezra, Zeynikler Mezra, Kilikler Mezra, Burmâhan Mezra, Adatepe Köyü, Gedikbaşı Köyü, Güvenli Mezra, Çitme Köyü, Ölçekli Köyü, Özlüce Mezra, Dikmeçay Köyü, Karakuzulu Köyü, Şahin Köyü, Çakırağa Köyü, Balova Köyü, Dişbudak Köyü, Merkez Gözecik Köyü, Gürpınar Köyü, Başören Köyü, Özbağ Köyü, Gölören Köyü, Kaygusuz Mezra, İncirlipınar Köyü, Ahmetören Mezra, Tötük Mezra, Yuva Köyü Değirmen Mezra, Kırkgöz Köyü, Tepehan Köyü, Acıgöl Mezra, Yuva Köyü, Sarhan Mezra, Değirmen Mezra, Yazı Köy, Karakale Köyü, Ovacık Köyü, Cürek Köyü, Diktaş Köyü, Sincan Köyü, Tortu Mezra, Apsal Mezra, Yağbasan Köyü, Kimillar Mezra, Susuzlar Köyü, Troğlar Mezra, Ahmetler Mezra, Jandarma Jemus, Turkcell, Vodafone, Evrensel GSM, TCDD Sinyal İstasyonu, TurkTelekom, Duru Madencilik, Fimar Maden AŞ Burmâhan Köyü Mevkii, Yücel Aydoğan Tarımsal Sulama, Kırksekiz Kumocağı, İsmail Pelit Tarımsal Sulama, Demireksport Maden İşletmeciliği, Duruköy Fimar Maden, Çandıklı Maden İşletmeciliği, Öz Örnek Maden İşletmeciliği, TRT FM TR, BMA Kum Ocağı, Çandıklı Maden AŞ

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 12:00

DİVRİĞİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Divriği, Kesme Köyü, Çobandurağı Köyü, Çaltı Mezra, Zeynikler Mezra, Kilikler Mezra, Burmâhan Mezra, Adatepe Köyü, Gedikbaşı Köyü, Güvenli Mezra, Çitme Köyü, Fimar Maden AŞ Burmâhan Köyü Mevkii, BMA Kum Ocağı

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Hacılar ve Karşıyaka Mahallesi

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 15:30

KANGAL

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Kangal, Çayırova Köyü

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 17:00

MERKEZ

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Asarcık Köyü, Gülpınar Köyü, Zara İlçesi Kırsal Kısmen, Doğanşar İlçesi Tamamı

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 14:00 - 14:30

ŞARKIŞLA

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Merkez Karacaören-Oluktaş-Konalga-Uçuk-Yeniyapan-Kapaklıpınar Köyleri-Bağlama Mezrâsı

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 12:00

ŞARKIŞLA

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Şarkışla, Emlakkaracaören-Benlihasan-Hardal-Temecik-İlyashacı-Çiçekliyurt-Alaçayır-Kılıçcı-Kaymak Köyleri-TURKSAT Uydu-Ramazan Kalkan-Ortaklar Tarım-İsmail Subay-Oğuzer Tarım-Ahmet Çıta-İbrahim Noyan-Evrensel GSM

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 10:00 - 14:00

SUŞEHRİ

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Solak-Merkez Karaağaç-Güneyli-Çakırlı-Arpayazı-Kayadelen-Büyük Güzel-Türkmenler-Üzümlü-Uluocak Köyleri-Solak Köyü Yeniköy Mah. TR-Merkez Karaağaç Köyü Tepeköy Mahallesi TR.Türkmenler Köyü Tapançiftliği Mah. TR, Batuhan Mandıra GES-Arpayazı İçme Suyu TR-Çakırlı RL Bas İstasyonu-Sivas İl Jandarma Divriğin Tepe TR-Ali Uçan Mandıra TR-Belediye Sosyal Tesisleri TR-Zirve Elektrik TR

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 16:00

YILDIZELİ

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Yıldızeli, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bir Kısmı

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:00 - 18:00

ZARA

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Zara, Baharşeyh Köyü Zazalar Mezrası

Kesinti Süresi: 29 Mayıs 2024, 09:30 - 17:00