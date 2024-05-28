28 May 2024 - 11:35 - Gündem

Dünya tersine döndü; kırmızı et 30 TL düştü

Dünya tersine döndü, kırmızı ette olmaz denilen sonunda oldu. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ithal edilen hayvanlar nedeniyle hem karkas ette hem de kırmızı etin kilosunda 20-30 TL düşüş yaşandı. Kasapların bile “daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı” dediği bu düşüşün geçici olduğunu tahmin ediliyor.