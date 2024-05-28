Dünya tersine döndü; kırmızı et 30 TL düştü

Zam gelmesiyle alıştığımız kırmızı ette bu sefer çarklar tersine döndü. Neredeyse Malatya’da kilosu 550 TL’ye kadar çıkan kırmızı et, fiyat düşüşü yaşandığı ifade edilirken, konuyla ilgili konuşan Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.
Dışardan gelen hayvanlardan dolayı karkas et fiyatında düşüş olduğunu ifade eden Çekici, karkas et fiyatında 20 TL civarında bir düşüş yaşandığını söyledi.
Çekici,
“Bu düşüklüğün sebebi dışarıdan gelen hayvanlardan dolayı buradaki kesilip de parasını yatırmaları gerektiği için danaları gelenden dolayı fiyatların düşüşüne bağlıyoruz. Yoksa gerçek manada bir düşüş olmaz. Çünkü hayvan sayısı çok az”
dedi.
“KÜÇÜK DANADA FİYAT DÜŞÜŞÜ YOK”
Yerli küçük danada aksine fiyat artışı yaşandığını dile getiren Çekici,
“Daha önceki yıllarda böyle bir şey olmadı. İlk defa Kurban Bayramı'nda dışarıdan ithal dana gelmeye başladığından dolayı denk geldi. Ama dışarıdan gelen dana kesimlik hayvan olduğundan bir fiyat düşmesi var. Ancak şu an yerli küçük danada fiyat düşüklüğü yok. Aksine fiyatlarında yükseliş var. Yerli hayvan çok az olduğu için et fiyatlarına fazla düşüş yok. Kesim günü gelmiş hayvanın kesime gittiğinden dolayı fiyatı düşüyor. 380 TL’ye satılan et şu anda 360-365 TL’ye satılıyor”
şeklinde konuştu.
“BU DÜŞÜŞ GEÇİCİ”
“Kurban Bayramı’na kadar bu düşüş sürebilir” diyen Çekici, şunları kaydetti:
“Dışarıdan gelen ithal danaların birinci etabı, 2’nci etabı ve 3’üncü etabı var. Şu an dışarıdan gelen dana birinci etabı ve hala tamamlayamadılar. Dışardan kısım kısım dana geliyor. Şöyle şimdi karkas kesimi gelmiş hayvanlar kesilip de yerine dana alacaklar bundan dolayı kestirmek istiyor. Kurban Bayramı'nda işlerin fazla olmamasından dolayı fiyatta düşüklük var. Bu geçici bir düşüş. Bana sorarsanız bu gerçek manada bir düşüklük sayamayız. 20 TL’den ziyade bunun yarını yok. Bugün et 20 TL’ye düştü. Yarın 50 TL birden fiyat artışı yaşanabilir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.