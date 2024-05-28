Kalıcı iş yerleri bir an önce yapılmalı

Yüzyılın felaketinden sonra Malatya’da yaralar sarılmaya çalışılırken, çok sayıda esnaf da hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Özellikle konteyner iş yerine ulaşamayan esnaflar ise kendi göbeklerini kendileri kesmeye çalışıyorlar. Bunlarda birisi de Latif Özdemir.

Depremlerden dolayı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki dükkânı yıkılan Esnaf Özdemir, kendisine verilen konteyner iş yerinin uzak olması nedeniyle eski dükkânının yerine sacdan iş yeri yaparak, mücadele etmeye başladı.

İçinde bulunduğu durumu anlatan Özdemir, imkânın şu anda kısıtlı olduğunu dile getirerek, zor günler yaşadığını söyledi.

“PROJE ÇİZDİRECEKSİNİZ’ DEDİLER”

“Şu anda temmuz ve ağustos ayı gelmedi. Buranın sıcaklığı böyle devam ederse 2 ay sonra buraya ne müşteri gelir ne de ben burada durabilirim” diyen Özdemir,

“7 yıldır Emeksiz caddesinde esnafım depremden dolayı kendi imkânlarımla yaptım elektrik noktasında elektriği alamadık. TEDAŞ sıfırdan proje istedi. Yeni bir bina yapılırcasına tapu ile proje çizdireceksiniz dediler. Yer altı kabloları çekilecek. Ama binaya çekilen kalın kablolardan istediler. Bunların masrafı bize ait. Hatta bir metrekaresine belediye bir buçuk milyar para istedi. Kablo ve eşme için 6 bin ödedik. Bir elektrik çekme 12 bin TL’ye mal oldu”

diye konuştu.

“MALATYA ESNAFI İÇİN DAHA İYİ OLACAK”

Kendi imkânlarıyla yaptırdığı iş yerinde sıkıntı yaşadığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

“Şu an sacın altında işimi yürütüyorum. Burada bir sıcak ortam var ve gelen insanlar bundan rahatsız oluyor. Daha temmuz ve ağustos ayı gelmedi. Bir deprem olduğunda sadece evler yıkılmadı. Ben bunu gördüm. Buranın sistemi, kanalizasyonu, düzeni karışık olduğuna şahit olduk. Bundan sonra imkanlar dahilinde işimize devam ediyoruz. Konteyner talep etmedim. Çünkü konteyner iş yerlerinin uzak olduğunu söylediler. Şeker Fabrikasının orada yaya bile yok. Aynı zamanda kaç yıldan beri burada olduğumuz için müşterilerimiz bizi biliyor. Bu şekilde iş gittiği yere kadar devam edecek. Hatta arka taraflar rezerv alana girmiş ama işte ne zaman yapılacağı meçhul. Tabii bir an önce yapılırsa dükkanlarımıza geçeriz. Özellikle merkezin yapılması Malatya esnafı için daha iyi olacak.”

“ŞU ANDA İMKÂNLAR KISITLI”

Su ve lavabosunun olmadığını belirten Özdemir,

“Yukarı yoldaki çeşmeden günlük şişelerle su getiriyorum. Lavabo olarak ilerde cami var orayı kullanıyoruz. Şu anda imkanlar kısıtlı. Bu yüzden zorlanıyoruz. Şu anda temmuz ve ağustos ayı gelmedi. Buranın sıcaklığı böyle devam ederse 2 ay sonra buraya ne müşteri gelir ne de ben burada durabilirim. Bu karşı yeri havalandırma yaptım. Çünkü cereyan yapsın sirkülasyon olsun ki içerinin sıcaklığı gitsin. Açtığım havalandırmadan biri ateş atsa bütün mal yanar. Konteynerde 20 kilometrekare ve ufak. Halıcıya, mobilyacıya vermeseler konteyner daha hayırlı. Konteynerde olanlar da bu şekilde hayatını idam ettiriyor”

söylemlerine yer verdi.