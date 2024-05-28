Malatya’nın sahipsiz mezarlığı yetkili arıyor

Kurban Bayramı’na adım adım yaklaşılırken, Malatya’nın değişik bölgelerinde bulunan mezarlıklar içler acısı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor. Otların bastığı, hayvanların otladığı mezarlığa olan ilgisizlik ise tepkilere neden oluyor. Bu mezarlıklardan birisi de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mezarlığı. Mezarlıkta defin işlemleri devam etse de, mezarlığın şimdiki hali adeta yürekleri burkuyor. Mezarların dümdüz olduğu, dikenli otların bastığı mezarlık neredeyse bir bahçe, bir yayla görünümünü almış durumda.

Şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Tepeköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaklaşık 50 mezar bulunurken, mezarlığın bir kapısı bulunmadığı gibi çeşmesi de yok. Harabeyi andıran mezarlık, şu anda kaderiyle baş başa. Mezarlığın içler acısı halini BUSABAH Medya’ya anlatan vatandaşlar, bu ilgisizlikten dolayı isyan ettiler.

Şehir dışında yaşayan ve köyüne gelen Zeynep Öcal, yaklaşık 5 senedir köyüne gelmediğini, mezarlığı görünce neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

“ÖLÜLERİMİZE VERİLEN DEĞER GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ”

“Köyümüze geldik. Büyüklerimizin mezarına gitmek istedik” diyen Öcal,

“Ancak dikenlerin sardığı mezarlığı görünce çok şaşırdım ve üzüldüm. Mezarlığının çevresi yıkık, dökük ve bakımsız, her yeri ot basmış durumda. Ölülerimize verilen değer gerçekten çok üzücü. Birçok mezar otların arasında kaybolmuş, mezarlara basmamak için dikkatli yürümek gerekiyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor, insanlar mezarlıklara gelecek, yetkililerin bu mezarlıklara özen göstermesi ve eksiklikleri gidermesi gerekiyor. Sadece bayram zamanlarında değil belirli aralıklara buraların temizlenmesi lazım. İlgili belediyenin mutlaka konuyla ilgilenmesini ve gerekli temizlik çalışmalarını yapmasını istiyorum”

şeklinde konuştu.

“EKSİKLİKLERİ GİDERMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Mezarlığın kapısının kırık, çeşmesinin olmadığını belirten Fadime Korkmaz isimli vatandaş da,

“Burası artık bir köy değil. Büyükşehir olduktan sonra köyümüz mahalle oldu. Bizler de mahallemize hizmet gelmesini, mahallemize bakım yapılmasını istiyoruz. Ancak gelin görün ki hala köy statüsünde gibi görünüyor. Özellikle mezarlığımızın durumu çok kötü, otlardan dolayı mezarlar bile görünmüyor. İçine giremiyoruz, her an bir yılan, bir akreple karşılaşmaktan çekiniyoruz. Mezarlık neredeyse mezbelelik durumda. Bu mezarlığı burada yaşayan insanlar da temizleyebilir ama asıl görev belediyenindir. Onlar temizlemenin nasıl yapılacağını, ilmini, kurallarını daha iyi biliyorlar. Ayrıca mezarlığın kapısı kırık, çeşmesi yok. Bir mezarlıkta çeşme olmaz mı? Geçmişine sahip olmayanlar geleceğine hiç sahip olmazlar. Bir an önce yetkililerin bizlerle ilgilenmesini başta mezarlık olmak üzere, mahallemizde bulunan eksiklikleri gidermelerini bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ OLAN HİZMET YAPILMALI”

Tüm mezarlıkların temizlenmesini isteyen Ali Yıldırım isimli vatandaş da,

“Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram nedeniyle dışarıdan buraya gelecek olan insanlar bulunuyor. Onların da ilk işi mezarlıkları ziyaret olacak. Bu otlarla kapalı olan mezarları nasıl bulacaklar? Mezarlık içerisinde yapılı olan mezarlar dışında diğer mezarlar yerle bir olmuş, otlar basmış hiç görünmüyor. Mezarlığımıza bakım yapılmasını istiyoruz. Sadece bizim değil, böylesi kırsal mahallelerde bulunan tüm mezarlıklar mutlaka ele alınmalı, gerekli olan hizmet yapılmalı”

diye konuştu.