Gök’ten “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda önemli açıklamalarda bulunan Gök, şunları dile getirdi:

“Türk milleti asırlar boyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketlere göğüs germiş, nice badirelerin içinden çıkmıştır. Böylesi bir fedakârlık hiçbir dünyevi zenginlik ve zevkle, hiçbir makam ve mevkiiyle mukayese edilemez. Bu şiarla hayatını idame ettiren Ülkücü şehitlerimiz de yaşadıkları dönemlere fedakârlıklarıyla nüfuz etmişlerdir. Tarihin akışına cesaretleriyle yön vermişler; kafa karışıklıklarının arttığı, bunalımların yaygınlaştığı, tesir ve baskıların yoğunlaştığı bir zamana ülküleriyle anlam katmışlar, yeni bir çığır açmışlardır.

“RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN”

Aziz şehitlerimiz; Türk-İslam ülküsünün bizlere nasihat ettiği cihat anlayışıyla kainata bakmışlar, korku nedir tanımamışlar; istikbalimizi muhafaza etmişler, ülke uğruna, ülkü uğruna, mukaddes bir amaç yolunda fedakarca canlarını ortaya koymuşlardır. Ülkücü şehitlerimiz al bayrağın dalgalanması, üç hilalin her daim bu vatan toprağının gönderinde heybetiyle dalgalanması için kara toprağa düşmüş en mukaddes varlık sebeplerimizdir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; manevi huzurlarında bulunduğumuz ve dualarla andığımız Ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. Yattığı yerler nur dolsun; ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

Kaynak: BÜLTEN