28 May 2024 - 10:53 - Gündem

Diyarbakır’da 29 Mayıs Çarşamba günü geniş çaplı yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından 29 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 29 Mayıs Çarşamba günü DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre 29 Mayıs Çarşamba günü bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.