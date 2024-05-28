Diyarbakır’da 29 Mayıs Çarşamba günü geniş çaplı yaşanacak

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 29 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Çiftlik, Gömmetaş 5 Nisan, Mevlana Halit bölgelerine,
Yarın 05.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Sanayi, Kıralan, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Makam Dağı, Sabırlı, Dallıdağ, Çukurdere, Kemaliye, Yoncalı, Yakacık, Çayköy, Makam Dağı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Eliaçık, Keberli, Ulutürk, Seyit Hasan, Şentepe bölgelerine,
Yarın 19.00-20.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Koğuk, Tekel, Çakıllı, Çorapa, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Esentepe, Şentepe, Tepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy, Balcılar, Kamberli, Başhan, Başören, Tepecik, Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Arapkent, Aşağıoba, Akköy, Güzelköy, Sancaklı, Derbent, İsapınar, Doruk, Başören, Ağıllı, Koğuk, Yenice, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Yazır, Soylu, Hisarkaya bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Dibektaş, Alakoç, Gözerek, Artuk, Bintaş, Kayagediği bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Sevindik, Karacadağ, Leblebitaş, Çömçel, Ovabağ, Dişlibaşak, Karasungur, Halıören, İnanöz, Göktepe bölgesine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Halkapınar bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Meydan, Gündüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Zirve, Kuyular, Yukarıturalı, Kaledibi, Kalaba, Topçular, Merkez, Akçayurt bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Kırım, Merkez, Duru bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen bölgelerine,
Yarın 17.30-20.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Peyas, Huzurevleri bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Barış, Alipınar, Körhat, Yeniköy, Yunus Emre, Özdemir, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 14.00-19.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dernek, Kıralan, Yamaçlı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Çeper, Kıralan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Zümrüt bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Dibek, Dernek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Ünal, Yayık, Akçeltik, Arı, Çiğdemli, Babakaya, Başdeğirmen, Yeşilköy, Boyunlu, Kazandağı, Kızlal, Malabadi, Gürpınar, Demirkuyu, Taşpınar, Bahçe, Altınkum, Kumgölü, Kayadere, Ormandışı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Kırmasırt, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 12.00-19.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükkadı, Karabaş, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Dokuzçeltik bölgelerine,
Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı, Dönümlü, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.