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Konyalılar bugün dikkat!

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Konya'da bugün 28 Mayıs 2024 tarihinde elektrik dağıtım şirketi, planlı bakım çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler, şebeke güvenliğini sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Konyalılar bugün dikkat! mask
Konyalılar bugün dikkat!
Konyalılar bugün dikkat!
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Kesinti Detayları:

Selçuklu İlçesi:

Tarih: 28.05.2024

Saat: 09:00- 17:00

Nedeni: Şebeke Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

Çaltı Mahallesi, Çaltı Caddesi

Sarıcalar Mahallesi, 18351. Sokak

Sarıcalar Mahallesi, 18356. Sokak

Sarıcalar Mahallesi, 18357. Sokak

Sarıcalar Mahallesi, 18358. Sokak

Konyalılar bugün dikkat!

Meram İlçesi:

Tarih: 28.05.2024

Saat: 09:00- 12:00

Nedeni: Küçük Ek Tesis Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Karahüyük Mahallesi, Bilen Sokak

Karahüyük Mahallesi, Eynesil Sokak

Karahüyük Mahallesi, Kamet Sokak

Karahüyük Mahallesi, Kanarya Sokak

Karahüyük Mahallesi, Muhterem Sokak

Karahüyük Mahallesi, Sivritepe Sokak

Karahüyük Mahallesi, Ulvi Sultan Sokak

Lalebahçe Mahallesi, Bağardı Sokak

Konyalılar bugün dikkat!

Ereğli İlçesi:

Tarih: 28.05.2024

Saat: 09:00- 10:00

Nedeni: Kapsamlı Bakım

Konyalılar bugün dikkat!

Etkilenen Bölgeler:

Çömlekçi Mahallesi, 92006. Sokak

Çömlekçi Mahallesi, 92025. Sokak

Çömlekçi Mahallesi, 92061. Sokak

Çömlekçi Mahallesi, 92109. Sokak

Çömlekçi Mahallesi, Çömlekçi Caddesi

Hacımemiş Mahallesi, 92025. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, 94950. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, 94951. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, 94955. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, 94956. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, 94967. Sokak

Konyalılar bugün dikkat!

Hacımemiş Mahallesi, 94968. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, 94969. Sokak

Hacımemiş Mahallesi, Beyköy Sokak

Hacımemiş Mahallesi, Hacımemiş Caddesi

Hacımemiş Mahallesi, Koraş Caddesi

Hacımemiş Mahallesi, Yunuslu Caddesi

Talatpaşa Mahallesi, 90112. Sokak

Konyalılar bugün dikkat!

Talatpaşa Mahallesi, 91671. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91672. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91673. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91676. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91677. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91681. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91684. Sokak

Talatpaşa Mahallesi, 91691. Sokak.

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28 May 2024 - 10:44 Konya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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