Konyalılar bugün dikkat!

Kesinti Detayları:
Selçuklu İlçesi:
Tarih: 28.05.2024
Saat: 09:00- 17:00
Nedeni: Şebeke Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Çaltı Mahallesi, Çaltı Caddesi
Sarıcalar Mahallesi, 18351. Sokak
Sarıcalar Mahallesi, 18356. Sokak
Sarıcalar Mahallesi, 18357. Sokak
Sarıcalar Mahallesi, 18358. Sokak
Meram İlçesi:
Tarih: 28.05.2024
Saat: 09:00- 12:00
Nedeni: Küçük Ek Tesis Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Karahüyük Mahallesi, Bilen Sokak
Karahüyük Mahallesi, Eynesil Sokak
Karahüyük Mahallesi, Kamet Sokak
Karahüyük Mahallesi, Kanarya Sokak
Karahüyük Mahallesi, Muhterem Sokak
Karahüyük Mahallesi, Sivritepe Sokak
Karahüyük Mahallesi, Ulvi Sultan Sokak
Lalebahçe Mahallesi, Bağardı Sokak
Ereğli İlçesi:
Tarih: 28.05.2024
Saat: 09:00- 10:00
Nedeni: Kapsamlı Bakım
Etkilenen Bölgeler:
Çömlekçi Mahallesi, 92006. Sokak
Çömlekçi Mahallesi, 92025. Sokak
Çömlekçi Mahallesi, 92061. Sokak
Çömlekçi Mahallesi, 92109. Sokak
Çömlekçi Mahallesi, Çömlekçi Caddesi
Hacımemiş Mahallesi, 92025. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94950. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94951. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94955. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94956. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94967. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94968. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, 94969. Sokak
Hacımemiş Mahallesi, Beyköy Sokak
Hacımemiş Mahallesi, Hacımemiş Caddesi
Hacımemiş Mahallesi, Koraş Caddesi
Hacımemiş Mahallesi, Yunuslu Caddesi
Talatpaşa Mahallesi, 90112. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91671. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91672. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91673. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91676. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91677. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91681. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91684. Sokak
Talatpaşa Mahallesi, 91691. Sokak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.