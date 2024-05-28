Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

Hatay’ın çeşitli ilçelerinde, bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:
Antakya İlçesi:
Maşuklu Mahallesi, Uslu, Yiğiterler 3, Yiğiterler 4 ve 2101 Sokakları: 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Büyükdalyan Mahallesi: 09:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Büyükdalyan Mahallesi ve Alazi Mahallesi: 09:00-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dikmece Mahallesi, Dikmece Kuyucak, Kuyucak Keskinler ve Kuyucak Keskinler 3 Sokakları: 09:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Arsuz İlçesi:
Madenli Mahallesi Sokakları: 09:30-15:30 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Defne İlçesi:
Üzengili Mahallesi: 10:00-13:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Harbiye Mahallesi: 10:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dörtyol İlçesi:
Yeşilköy Mahallesi ve çeşitli sokaklar: 10:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması. Etkilenecek sokaklar arasında Akanlar, Akdeniz 2, Atatürk, Aydın, Bağlar 1, Beyler Yudru, Camii, Cengiz Topel, Ceyhan, Ceylanlar, Çıngı, Deliçay 2, Devran, E-5 Karayolu, Elveren, Güneysu, Hakkari Çıkmazı, Hasan Tahsin Tellioğlu, Hoca Ahmet Yesevi, Hulusi Kıymacı, Ihlamur, İbni Sina, Karaçini, Kırcalar, Kıymacılar, Kireç Ocağı, Mahmut Nedim Çetin, Manolya, Muratlı, Namık Kemal, Okul, Özdemir, Özkan, Park, Piri Reis, Poyraz Çıkmazı, Sahil Yolu 2, Sılam, Sürmeli, Şehit Muhsin Ataç, Talaylar, Top Çınar, Yağmur, Yahya Kemal Bayatlı, Yakut ve Yiğitler bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.