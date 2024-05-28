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Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

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Hatay’da bugün 30 Mayıs 2024 tarihinde elektrik dağıtım şirketi, planlı bakım çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler, şebeke güvenliğini sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi mask
Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi
Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi
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Hatay’ın çeşitli ilçelerinde, bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:

Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

Antakya İlçesi:

Maşuklu Mahallesi, Uslu, Yiğiterler 3, Yiğiterler 4 ve 2101 Sokakları: 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Büyükdalyan Mahallesi: 09:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Büyükdalyan Mahallesi ve Alazi Mahallesi: 09:00-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dikmece Mahallesi, Dikmece Kuyucak, Kuyucak Keskinler ve Kuyucak Keskinler 3 Sokakları: 09:00-17:00 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

Arsuz İlçesi:

Madenli Mahallesi Sokakları: 09:30-15:30 saatleri arasında arıza kaynaklı çalışma nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

Defne İlçesi:

Üzengili Mahallesi: 10:00-13:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Harbiye Mahallesi: 10:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

Dörtyol İlçesi:

Yeşilköy Mahallesi ve çeşitli sokaklar: 10:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması. Etkilenecek sokaklar arasında Akanlar, Akdeniz 2, Atatürk, Aydın, Bağlar 1, Beyler Yudru, Camii, Cengiz Topel, Ceyhan, Ceylanlar, Çıngı, Deliçay 2, Devran, E-5 Karayolu, Elveren, Güneysu, Hakkari Çıkmazı, Hasan Tahsin Tellioğlu, Hoca Ahmet Yesevi, Hulusi Kıymacı, Ihlamur, İbni Sina, Karaçini, Kırcalar, Kıymacılar, Kireç Ocağı, Mahmut Nedim Çetin, Manolya, Muratlı, Namık Kemal, Okul, Özdemir, Özkan, Park, Piri Reis, Poyraz Çıkmazı, Sahil Yolu 2, Sılam, Sürmeli, Şehit Muhsin Ataç, Talaylar, Top Çınar, Yağmur, Yahya Kemal Bayatlı, Yakut ve Yiğitler bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Hatay’da yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs 2024 Hatay elektrik kesintisi

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28 May 2024 - 10:41 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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