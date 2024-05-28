Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Balabancık

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Esentepe

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Kazımiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00