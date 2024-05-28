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Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 29 Mayıs 2024’te Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi haberimizde…

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

29 MAYIS TEKİRDAĞ  ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Balabancık

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Esentepe

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Kazımiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Çorlu Saray ve Malkara etkilenecek! 29 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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28 May 2024 - 10:25 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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