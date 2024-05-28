Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

29 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Üsküp-Mehmet Çavuş

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karahalil-Demirkapı

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karamesutlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Kumrular

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Mutlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Müsellim

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Osmaniye

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Sofuhalil

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Taşağıl Bucak Merkezi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Erikleryurdu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karabayır

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karacaoğlan

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Kuzuçardağı

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Nacak

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Oruçlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Terzili

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karahalil

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Değirmencik

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Poyralı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Develi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Pazarlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Evrencik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sofular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Soğucak-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen- Sağlık

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen-Yeni Cami

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00