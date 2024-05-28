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Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 29 Mayıs 2024’te Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi haberimizde…

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

29 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Üsküp-Mehmet Çavuş

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karahalil-Demirkapı

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karamesutlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Kumrular

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Mutlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Müsellim

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Osmaniye

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Sofuhalil

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Taşağıl Bucak Merkezi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Erikleryurdu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karabayır

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karacaoğlan

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Kuzuçardağı

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Nacak

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Oruçlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Terzili

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Karahalil

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Değirmencik

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Poyralı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Develi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Pazarlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Evrencik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sofular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Soğucak-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen- Sağlık

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Sergen-Yeni Cami

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

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28 May 2024 - 10:21 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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