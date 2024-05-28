Kırklareli’nde 4 ilçe etkilenecek! 29 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
29 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Üsküp-Mehmet Çavuş
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Yeniköy
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karahalil-Demirkapı
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Çavuşköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karamesutlu
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Kumrular
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Mutlu
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Müsellim
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Osmaniye
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Sofuhalil
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Taşağıl Bucak Merkezi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Erikleryurdu
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karabayır
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karacaoğlan
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Kuzuçardağı
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Nacak
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Oruçlu
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Terzili
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Karahalil
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Değirmencik
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: PINARHİSAR
Mahalle Adı
Poyralı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Çavuşköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Develi-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Pazarlı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Evrencik-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sofular-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Soğucak-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sergen- Sağlık
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sergen-Fevzi Çakmak
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Sergen-Yeni Cami
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
29.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
29.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.