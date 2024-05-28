Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe, Temürağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Karaömer, Yeniyapan, Apıklar, Güller, Bozarmut, Büyükkızlcık, Fındık ve Esenköy Mahalleleri” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.