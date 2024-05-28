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Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi mask
Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi
Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

“Bugün 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’ne,

Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe, Temürağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Karaömer, Yeniyapan, Apıklar, Güller, Bozarmut, Büyükkızlcık, Fındık ve Esenköy Mahalleleri” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna,

Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş ve Adıyaman’ın dikkatine! 29 Mayıs elektrik kesintisi

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28 May 2024 - 10:19 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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