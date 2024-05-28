28 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 28 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 78.880 TL, satış 83.860 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.940 TL, satış 40.920 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.940 TL, satış 41.430 TL,
Liralık Eski: Alış 15.576 TL, satış 16.368 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.576 TL, satış 16.572 TL,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.576 TL, satış 16.572 TL,
Ata Lira Eski: Alış 16.022 TL, satış 16.814 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 16.022 TL, satış 17.019 TL,
Yarım Eski: Alış 7.788 TL, satış 8.184 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.788 TL, satış 8.286 TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.894 TL, satış 4.092 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.894 TL, satış 4.143 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.225 TL, satış 2.366 TL,
22 Kordon: Alış 2.225 TL, satış 2.538 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.225 TL, satış 2.587 TL,
18 Ayar: Alış 1.708 TL, satış 2.035 TL,
14 Ayar : Alış 1.378 TL, satış 1.716 TL,
24 Ayar: 2.452 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 09.28’deki değerlere göre verilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.