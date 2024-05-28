28 May 2024 - 08:51- Gündem G:

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı 28 Mayıs 2024 Salı Resmî Gazete kararları

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28 Mayıs 2024 Salı tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 28 Mayıs 2024 Salı Tarihli Resmî Gazete kararları…

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı 28 Mayıs 2024 Salı Resmî Gazete kararları mask
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28 Mayıs 2024 Salı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/152)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/153, 154)

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Alanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
# Resmi gazete, ilan, atamalar, cumhurbaşkanı kararları, karar, Eğitim, Sınav

28 May 2024 - 08:51 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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