28 May 2024 - 08:51- Gündem

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı 28 Mayıs 2024 Salı Resmî Gazete kararları

28 Mayıs 2024 Salı tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 28 Mayıs 2024 Salı Tarihli Resmî Gazete kararları…