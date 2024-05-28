- Sağlık

28 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler.

28 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Şükrü Şireci Eczanesi
 Atatürk(Kışla) Caddesi No:37/A Türkiye Finans Yanı (Defacto Üstü)

24 saat açık

Ahsen Eczanesi
Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı

24 saat açık

Önen Eczanesi
Konteyner Ticaret İş Merkezi Malatya Park AVM Yanı Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı (Sümer Cami çaprazı) A3/4 Yeşilyurt Malatya

24 saat açık

İkizler Eczanesi
Gedik Mahallesi Mehmet Kavuk Bulvarı No:79/B Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı

24 saat açık

Aksu Eczanesi
Adres Alacakapı mahallesi benzinlik caddesi

24 saat açık

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28 May 2024 - 08:24 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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