28 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Şükrü Şireci Eczanesi
Atatürk(Kışla) Caddesi No:37/A Türkiye Finans Yanı (Defacto Üstü)
24 saat açık
Ahsen Eczanesi
Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı
24 saat açık
Önen Eczanesi
Konteyner Ticaret İş Merkezi Malatya Park AVM Yanı Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı (Sümer Cami çaprazı) A3/4 Yeşilyurt Malatya
24 saat açık
İkizler Eczanesi
Gedik Mahallesi Mehmet Kavuk Bulvarı No:79/B Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Adres Alacakapı mahallesi benzinlik caddesi
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.