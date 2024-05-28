Malatya'nın 7 içesi dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı İğdir, Yeşilpınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Boran, Hasırcılar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Mehmetakif, Sekizsu, Şıhlar, Budak, Düzce, Çobanlı, Yaylacık, Aşağıulupınar, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru, Serge mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çörmü, Alvar, Bicir, Sofular, Başören, Ortapınar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallelerine"

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.