Malatyalılar dikkat! Şemsiyelerinizi almadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı bölgelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu bazı bölgelerinde ise, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Yapılan son değerlendirmelere Bölgemiz genelinde havanın Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Tunceli il genelleri ile Malatya'nın kuzey kesimleri ve karakoçan, Ağın çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden hafif ,zaman zaman orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez parçalı ve çok bulutlu 29 derece
Akçadağ parçalı ve çok bulutlu 31 derece
Battalgazi parçalı ve çok bulutlu 31 derece
Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu 27 derece
Doğanyol parçalı ve çok bulutlu 31 derece
Kale parçalı ve çok bulutlu 32 derece
Pütürge parçalı ve çok bulutlu 28 derece
Yazıhan parçalı ve çok bulutlu 30 derece
Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu 30 derece
Arapgir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece
Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece
Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece
Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.