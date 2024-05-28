Malatyalılar dikkat! Şemsiyelerinizi almadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı bölgelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu bazı bölgelerinde ise, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Yapılan son değerlendirmelere Bölgemiz genelinde havanın Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Tunceli il genelleri ile Malatya'nın kuzey kesimleri ve karakoçan, Ağın çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden hafif ,zaman zaman orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı ve çok bulutlu 29 derece

Akçadağ parçalı ve çok bulutlu 31 derece

Battalgazi parçalı ve çok bulutlu 31 derece

Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu 27 derece

Doğanyol parçalı ve çok bulutlu 31 derece

Kale parçalı ve çok bulutlu 32 derece

Pütürge parçalı ve çok bulutlu 28 derece

Yazıhan parçalı ve çok bulutlu 30 derece

Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu 30 derece

Arapgir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece

Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece

Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece

Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.